Floorball U17-Trophy geht in Büttgen an die West-Auswahl

Der Aufwand hat sich gelohnt für die Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen. Sie erklärte sich als Ausrichter bereit, erstmals die zweimal im Jahr ausgerichtete U17-Junioren-Trophy in den Westen zu holen und stellte in der neuen Sporthalle in Büttgen mit Unterstützung des Gesamtvereins, der Stadt Kaarst, der Gesamtschule Büttgen und dem Floorballverband NRW eine gelungene Veranstaltung auf die Beine. Zudem gewann das Team der Region West mit starker Holzbüttgener Beteiligung das Turnier und holte den begehrten Wanderpokal erstmals seit 2016 nach NRW.