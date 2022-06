Skaterhockey : Eagles-U16 ist Europas Nummer zwei

Kaarst Beim Europapokal-Turnier in heimischer Halle bot der Skaterhockey-Nachwuchs aus Kaarst eine starke Vorstellung. Erst das Finale gegen ältere Dänen ging verloren.

Die Europa-Festspiele für den Skaterhockey-Nachwuchs der Crash Eagles Kaarst gehen weiter. Nachdem die U13 Ende Mai in Krefeld den Europapokal ihrer Altersklasse eingefahren hatte, legte die U16 der Eagles am Wochenende einen zweiten Platz im Vergleich mit den besten Teams des Kontinents nach. Der Vorteil für den älteren Jahrgang: Sie konnten ihren Erfolg in heimischer Halle feiern, wo sich das Organisationsteam ihres Vereins bemüht hatte, für die Sportler und Besucher eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Dass das gut ankam und positiv registriert wurde, machte hinterher Eric Sommer in seiner Funktion als Präsident des internationalen Skaterhockey-Verbandes IISH deutlich, indem er sagte: „Sie können Gastgeber sein, wann immer Sie wollen. Kaarst ist eine Skaterhockey-Stadt.“ Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Anja Weingran war am Sonntag sehr angetan von der tollen Atmosphäre in der Halle und Kreisdirektor Dirk Brügge lobte in seiner Funktion als Schirmherr den tollen Zusammenhalt in der Eagles-Familie und den beispielhaften Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer.