Handball : TVK setzt auf Klasse und Konstanz

Steffen Brinkhues (M.) war am Sonntag mit vier Treffern am 31:23-Erfolg des TV Korschenbroich beim OSC Rheinhausen beteiligt. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Der Tabellenführer der Handball-Regionalliga Nordrhein verlängert Verträge der Rückraumspieler Steffen Brinkhues, Henrik Schiffmann und Nicolai Zidorn.

(sit) Am Tag nach dem überzeugenden 31:23-Erfolg in Rheinhausen erfreut der TV Korschenbroich, der in der vergangenen Woche in Gilbert Lansen schon einen Nachfolger für den am Saisonende auf eigenen Wunsch ausscheidenden Trainer Dirk Wolf präsentieren konnte, seine Anhänger mit drei weiteren wichtigen Personalentscheidungen: Während Steffen Brinkhues seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängerte, banden sich seine Rückraumpartner Henrik Schiffmann und Nicolai Zidorn sogar bis zum 30. Juni 2024 an den Tabellenführer der Handball-Regionalliga.

Schiffmann war in der Spielzeit 2020/2021 zum TVK, für den er schon von 2014 bis 2017 auflief, zurückgekehrt. Für den seit Weihnachten 28 Jahre alten Linkshänder eine echte Herzensangelegenheit: „Der Verein verbindet leistungsorientierten Handball sowie Freude und Begeisterung am Sport in der Waldsporthalle wie kaum ein anderer Klub auf diesem Niveau. Deswegen muss es auch unser Ziel sein, den Weg zurück in die 3. Liga zu gehen. Dazu möchte ich in den nächsten beiden Jahren meinen Anteil beitragen.“ Das findet der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock natürlich klasse, denn „Henrik ist ein Super-Typ. Für unsere Kaderplanung war die Vertragsverlängerung mit ihm enorm wichtig.“

Nicolai Zidorn, Steffen Brinkhues und Henrik Schiffmann (v.l.) verlängern beim TV Korschenbroich. Foto: TVK

Auch Zidorn hatte sich nach seinem dreijährigen Aufenthalt in Korschenbroich (2013 bis 2016) mal kurz beim Nachbarn Borussia Mönchengladbach umgesehen, war aber schon 2017 wieder in die Waldsporthalle zurückgekehrt. Obwohl er damit bereits in der achten Saison das Trikot des TVK trägt, kam ein Wechsel in seinen Gedanken nicht vor: „Diese Frage hat sich mir nicht mehr gestellt. Der Verein, die Halle und die Fans sind einmalig. Von daher bin ich glücklich, zwei weitere Jahre zu bleiben und mithelfen zu können, dass wir gemeinsam die sportlichen Ziele erreichen.“ Für Weyerbrock ist der 27-Jährige „ein weiteres wichtiges Puzzleteil in unserem Kader. Er ist ein torgefährlicher Rückraumspieler, der mit seiner Wurf- und Sprunggewalt für einfache Tore sorgen kann. Dazu ist er ein sympathischer Typ, der super in die Mannschaft passt und mittlerweile eine Identifikationsfigur für den Verein und die Zuschauer ist.“