Schwimmen : Hayden Simpson und Nils Schmalenberg Jahrgangsmeister

Korschenbroich Die 15 Schwimmer und Schwimmerinnen des TV Korschenbroich bringen bei den Verbandsjahrgangsmeisterschaften in Düsseldorf zwölf Medaillen ein.

So gewann Brustspezialist Hayden Simpson im Jahrgang 2011 über 50 Meter in 43,73 Sekunden und 200 Meter in 3:23,25 Minuten in persönlicher Bestzeit, Zweiter wurde er über 100 Meter in 1:35,73 Minute. Nils Schmalenberg (2012) sicherte sich als Allrounder bei sieben Starts fünf Medaillen: In seiner Paradedisziplin Schmetterling holte er sich über 100 Meter in 1:56,06 Minute den Titel. Dazu kamen Silbermedaillen über 200m-Freistil (3:15,05), 50m-Schmetterling (0:43,42), 100m-Freistil (1:28,19) und 200m-Lagen (3:41,61). Der zweite Platz ging überraschend auch an Nele Behrens, die sich über 100m-Schmetterling in 1:22,90 Minute um fast zwei Sekunden zu steigern wusste. Als Dritte aufs Treppchen schafften es: Ben Rummel über 100m-Rücken in 1:17,34 Minute sowie Greta Behle in 38,95 Sekunden über 50m-Rücken und Luis Dietz über 50m-Brust in 46,70 Sekunden. Sophie Wirtz (2009), Aurelia Kremer (2011), Till Wallrath (2011), Paul Becker (2011), Hanna Wenke (2010), Lotta Behrens (2012), Annika Günnewig (2010), Noah Leidel (2009) und Moritz Schmalenberg (2010) überzeugten mit guten Zeiten. Die trainingsfleißigen Aktiven des TVK verbesserten auf 40 Einzelstrecken ihre persönlichen Bestleistungen.