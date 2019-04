Handball : Erst gewinnen, dann laufen

Korschenbroich Handballer des TV Korschenbroich stehen am Wochenende vor einer Doppelbelastung.

Der Spielplan der Regionalliga West meint es gut an diesem Wochenende mit den Handballern des TV Korschenbroich. Weil sie am Samstag bereits um 18 Uhr beim HC Wölfe Nordrhein (Sporthalle Krefelder Straße in Rheinhausen) zu Gast sind, können sie tags darauf relativ ausgeruht beim Korschenbroicher City-Lauf an den Start gehen. Denn an dieser Tradition hält auch Neu-Trainer Dirk Wolf fest, so dass der komplette Kader für den Volkslauf über fünf Kilometer am Sonntag um 17.15 Uhr gemeldet ist.