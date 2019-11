Rhönradturnen : Linda Plaschke siegt beim Deutschlandcup

(-vk) Mit gleich fünf Turnerinnen war der TV Liedberg im Team des Rheinischen Turnerbundes vertreten, das sich in Bielefeld beim Deutschland-Cup im Rhönradturnen mit den Mannschaften der anderen Landesverbände des Deutschen Turnerbundes maß.

Und das durchaus erfolgreich, denn Linda Plaschke sicherte sich in der AK 17/18 den Sieg beim Sprung, bei dem sie mit zwei sauberen Salti vom Rad überzeugte. Cathrin Draeger wurde Zweite im Geradturnen (AK 17/18), Sarah van Riesenbeck verpasste als Zweite in der Spirale nur knapp den Sieg in der AK 19+. Beim Sprung der gleichen Altersklasse landete Lisa Domröse auf Rang drei. Deutschlandcup-Neuling Letizia Lorenz hatte mit viel Nervosität zu kämpfen und belegte so in der AK 15/16 einen Mittelfeldplatz (16.).