Handball-Regionalliga : Zurück aus der Corona-Zwangspause

Mats Wolf ist Spieler des TV Korschenbroich. Foto: Dieter Wiechmann

Korschenbroich Nach zwei ausgefallenen Spielen will Handball-Regionalligist TV Korschenbroich am Samstag in Weiden wieder angreifen. Zwei der zuvor erkrankten Spieler stehen wieder zur Verfügung.

Die beiden Spiele gegen die HSG Remscheid und die HSG Siebengebirge musste der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich jüngst wegen positiver Corona-Testergebnisse in den eigenen Reihen und auch beim Gegner absagen. Nach aktuellen Stand der Dinge soll die Begegnung am Samstag beim HC Weiden allerdings ausgetragen werden.

Insgesamt waren beim TVK vier Akteure erkrankt, wovon drei Spieler wieder genesen sind. Im ersten Fall liegt die Freitestung bereits etwas länger zurück, der zweite ist seit Samstag sicher und der dritte ist seit Dienstag wieder frei von Symptomen. Die vierte Erkrankung ist jedoch noch nicht auskuriert, und selbst wenn bis zum Anpfiff alles wieder in Ordnung sein sollte, wird dieser Spieler nicht zum Einsatz kommen. „Bis dahin wird er kräftemäßig noch sehr weit zurück sein, und wir werden überhaupt kein Risiko eingehen“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Die beiden zuletzt freigetesteten Spieler haben das Training wieder aufgenommen. Allerdings sind sie natürlich nicht topfit, werden aber wohl für Weiden eine Option sein. Auch wenn es nur für Kurzeinsätze reicht.“

Damit jedoch noch nicht genug, denn auch Dustin Franz und Mats Wolf sind nach ihren Bänderverletzungen am Fuß noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Trainieren können sie bereits wieder, jedoch nur mit Tape an der Verletzungsstelle. So ist ein gehöriges Maß an Steuerung bei den Übungseinheiten unabdingbar. „Den Trainingsbetrieb haben wir nach den jeweiligen Ausfällen nicht ruhen lassen“, so Wolf. „Zwar konnten wir nicht so agieren, wie es normal wäre, aber wir dürfen die verletzten und erkrankten Spieler keinesfalls überfordern, denn damit wäre niemandem gedient.“ Mit welchem Personal und mit welcher Fitness der TVK am Samstag auflaufen wird, ist absolut unklar und selbst der Trainer wird sich überraschen lassen müssen. „Natürlich weiß man auch nicht, wie es beim Gegner aussieht. Wir werden wohl oder übel improvisieren, etwas anderes bleibt ja auch nicht übrig.“

Ganz besonders wichtig wird es sein, den eigenen Spielrhythmus so schnell wie möglich zu finden. Von einer Regelmäßigkeit kann aber auch bei den Gastgebern nicht die Rede sein, denn am vergangenen Wochenende fiel auch ihre Partie bei der SG Langenfeld aus. Außerdem lieferten die Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf sehr schwankende Leistungen ab und finden sich momentan auf dem zehnten Rang wieder. Weiden stellt eine sehr kompakte defensive Deckung, aus der heraus sie versuchen, mit hohem Tempo zum Erfolg zu kommen. Ferner haben sie in Simon Bock auf der halbrechten Rückraumposition einen extrem wurfstarken Spieler. Ungern denken die Korschenbroicher an die Partie vor zwei Jahren zurück, als Bock ihnen 14 Tore einschenkte.