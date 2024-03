Handball-Regionalliga TV Korschenbroich zurück an der Tabellenspitze

Die Voraussetzungen waren mittelprächtig zumal Mats Wolf und Steffen Brinkhues angeschlagen waren, sich aber dennoch zur Verfügung stellten und im Laufe der Begegnung auch zum Einsatz kamen. Henrik Schiffmann musste zunächst beruflich absagen, setzte dann jedoch alle Hebel in Bewegung und erschien kurz vor dem Anpfiff. Vor der ersten Sekunde an war es ein sehr kampfbetontes Spiel. Zunächst war die Begegnung ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber beim Zwischenstand von 8:6 einen kleineren Vorsprung erarbeitet hatten. Es folgte die wohl schlechteste Phase des TVK, technische Fehler, ein Stürmerfoul und unnötige Abschlüsse waren der Grund für diesen kleinen Negativlauf, den die Kaiserstädter nutzten, um ihrerseits mit 10:8 in Führung zu gehen. In der 20. Minute hatten sie gar mit 13:10 die Nase vorne. Bis zum Pausenpfiff holte der Liga-Primus alles aus sich heraus und gelangte bis zum Pausenpfiff noch zum Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich und spannend. Meist lag der TVK minimal in Front, so auch beim 22:21 in der 40. Minute, allerdings gab er ab diesem Zeitpunkt die Führung auch nicht mehr aus der Hand. Immer wieder war es Til Klause auf der Mittel- oder der halblinken Rückraumposition, der fast immer die richtigen Entscheidungen traf, er war im 1:1-Verhalten richtig stark und avancierte zudem zum besten Torschützen seines Teams, wobei sich der TVK insgesamt als echte Einheit präsentierte. In der Schlussphase führte er mit 32:30, versäumte es aber, den Sack zuzumachen, weil dicke Chancen ungenutzt blieben.