Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich wird wieder gejagt

Weil am vorigen Wochenende die Konkurrenten um den Aufstieg in die Dritte Liga patzten und der TV Korschenbroich selber beim Spitzenreiter TSV Bonn rrh. mit 29:24 gewann, ging’s in der Handball-Regionalliga vom vierten hoch auf den ersten Platz. Den gilt es nun im Derby daheim gegen den Aufsteiger Borussia Mönchengladbach, der jüngst überraschend den Tabellenzweiten Bayer Dormagen mit 30:29 in die Knie zwang, zu verteidigen.