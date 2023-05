Handball-Regionalliga TV Korschenbroich will noch mal mit seinen Fans feiern

Zum Saisonabschluss der Handball-Regionalliga erwartet der TV Korschenbroich in der heimischen Waldsporthalle die HSG Refrath/Hand. „Als Aufsteiger spielt die HSG eine wirklich starke Saison, was auch ihr ausgeglichenes Punktekonto bestätigt“, bestätigt der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen, der genesen ist und am Samstag wieder die Geschicke seines Teams vor Ort leiten wird.