Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich braucht bessere Chancenverwertung

Korschenbroich Im ersten Match der Saison bot der TVK trotz der Niederlage gegen Ratingen eine gute Leistung. Daran soll in Remscheid angeknüpft werden, um die ersten Punkte einzufahren.

Auf die Korschenbroicher Abwehr könnte also viel Arbeit zukommen. Gerade die Abwehr war bei der Auftaktschlappe gegen Ratingen angesichts von 25 Gegentreffern das Prunkstück. Auch ansonsten war Lansen mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, betont er. „Schaffen wir es erneut, in der Abwehr so aufzutrumpfen, sind wir schon einen großen Schritt weiter.“ Allerdings gab es auch an den Angriffsbemühungen nicht viel auszusetzen. Die spielerischen Konzepte wurden umgesetzt und dadurch ergaben sich immer wieder beste Einwurfmöglichkeiten, doch die blieben ungenutzt, insgesamt standen 20 Fehlwürfe zu Buche. „Wenn man dann noch sieht, dass wir nur mit einem Tor verloren haben, ist das noch ärgerlicher. Wir haben uns für den tollen Auftritt einfach nicht belohnt.“ Damit sich dieser Umstand nicht wiederholt, lag der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche in der Offensive. Bei der ersten Einheit standen verschiedenste Wurfübungen im Mittelpunkt. Gilbert Lansen: „Natürlich haben wir dann auch weiterhin an unseren Konzepten gearbeitet und auch die Abwehrarbeit nicht völlig links liegen lassen, aber wir müssen eben auch mehr Selbstvertrauen bei unseren Würfen an den Tag legen.“