Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich beendet Saison in Remscheid

Korschenbroich Im Remscheid betreut Trainer Dirk Wolf vor seinem Abscheid zum letzten Mal die Korschenbroicher. Gerne würde er sich mit einem Sieg verabschieden.

Wenn der TV Korschenbroich am Samstag bei der HG LTG/HTV Remscheid antritt, ist es nicht nur das letzte Spiel der Gäste in einer durch Corona geprägten äußerst schwierigen Saison in der Handball-Regionalliga, sondern auch das letzte Spiel von Trainer Dirk Wolf, der sein Amt nach mehreren erfolgreichen Jahren niederlegt. „Wie wohl auch alle Spieler freue ich mich auf die anstehende Pause. So etwas wie Wehmut kommt momentan noch nicht auf, vielleicht sieht das im September ganz anders aus.“