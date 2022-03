Handball-Regionalliga : Knüppelhartes Programm für den TVK

Auf den TV Korschenbroich kommt in den kommenden zehn Tagen ein Mammutprogramm zu, das auch von den Spielern einiges abverlangt. Hier in Aktion: Philip Schneider. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Zahlreiche Nachholpartien führen zu einem vollen Spielplan bei den Korschenbroicherrn. Das Match in Weiden ist der Aufstakt für vier Spiele innerhalb von zehn Tagen. Gerade für Amateure eine große Belastung.

Wegen der zahlreichen Corona-bedingten Spielausfälle der vergangenen Wochen kommen auf viele Handball-Mannschaften anstrengende Zeiten zu – eine davon ist der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich, der in den kommenden zehn Tagen vier Spiele zu absolvieren hat. Der Startschuss für den Aufstiegsanwärter fällt am Donnerstag mit dem Nachholspiel beim HC Weiden – weiter geht es am Samstag und kommende Woche Mittwoch und erneut am Samstag.

Bei diesem Mammutprogramm stellt sich zwangsläufig die Frage, wie es mit der Belastungssteuerung aussieht? „Wir sind nun einmal Amateure und keine Profis“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Die meisten Spieler stehen mitten im Berufsleben und haben auch Familie, da ist es nicht möglich, sich einzig auf den Sport zu konzentrieren. Daher zolle ich auch allen Spielern meinen Respekt, vor den Leistungen kann man nur den Hut ziehen. Das ist momentan eine sehr schwierige Situation, von der wir allerdings auch nicht alleine betroffen sind.“ Liga- und Lokalrivale Neusser HV hat auch noch Nachholspiele zu bestreiten, ihn erwartet aber erst Anfang Mai eine englische Woche. Beim TVK rechnet Coach Dirk Wolf angesichts der besonderen Lage mit Leistungsschwankungen, auch mit Blick auf die ganze Liga: „Das kann man bereits jetzt beobachten, denn momentan sind bei den Wochenspielen Ergebnisse zu beobachten, mit denen im Vorfeld wohl niemand gerechnet hätte.“

Info Die nächsten Spiele der Korschenbroicher Donnerstag, 31. März: HC Weiden 2018 (Auswärts) Samstag, 2. April: SG Langenfeld (Heim) Mittwoch, 6. April: HSG Siebengebirge (Heim) Samstag, 9. April: Neusser HV (Auswärts) Samstag, 23. April: TV Rheinbach (Heim) Dienstag, 26. April: TV Aldekerk (Auswärts)

Besonders wichtig sei nun, das Training vernünftig zu dosieren. Da haben sich die Verantwortlichen der Korschenbroicher bereits etwas einfallen lassen. In der ersten Trainingseinheit in dieser Woche wurde der Ball einfach einmal links liegen gelassen. Stattdessen wurde die Einheit kurzerhand in ein Schwimmbad verlegt. „Wir müssen natürlich auf die Regeneration der Spieler achten“, so der Korschenbroicher Trainer. „Beim Schwimmen haben die Spieler zudem eine ganz andere Belastung.“

Am Mittwoch stand dann das Abschlusstraining vor der Partie in Weiden an. Vor dem Heimspiel am Samstag gegen Langenfeld wird auf eine weitere Übungseinheit verzichtet. „Natürlich ist das alles einfacher, wenn man seinen kompletten Kader zur Verfügung hat“, sagt Wolf. „So müssen wir noch intensiver darauf achten, wie die Spieler belastet werden. Die Einheiten spreche ich immer mit unserem Athletiktrainer Sascha Wistuba ab. Die Spieler geben ihm auch jeden Abend eine Rückmeldung, wie sie sich momentan fühlen. Das müssen sie selbst in einer Skala von eins bis zehn bestimmen. Danach werden wir uns richten und dann auch in Kleingruppen mit verschiedensten Belastungen arbeiten.“

Die Hoffnung ist, dass die TVK-Spieler so mit vollen Akkus zum HC Weiden reisen. Eine sehr heimstarke Mannschaft, die in den vergangenen Wochen durchaus zu überzeugen wusste. Zum Saisonauftakt stellte Weiden allerdings noch keine allzu große Hürde dar, denn das erste Aufeinandertreffen gewann Korschenbroich souverän mit 31:22. Dabei erwischte der damalige Neuzugang Maximilian Tobae einen glänzenden Tag und erzielte als Kreisläufer immerhin acht Treffer, was von dieser Position schon außergewöhnlich ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dieses Mal dem halbrechten Rückraumspieler Simon Bock, der mit Abstand der gefährlichste Spieler der Weidener ist. Bock ist in Korschenbroich kein Unbekannter, spielte er doch dort in den Drittliga-Zeiten.