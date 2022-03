Handball-Regionalliga : TVK will gegen Bonn endlich auf die Platte zurückkehren

Der TV Korschenbroich beim TSV Bonn rrh. mit Nicolai Zidorn in Aktion. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Die bislang sechs wegen Corona abgesagt Meisterschaftspartien stellen die Korschenbroicher vor große Probleme. Am Samstag steht in der Waldsporthalle das Heimspiel gegen den TSV Bonn rrh. an.

Von Alyssa Pannwitz

Geht es nach den Handballverbänden, die kürzlich beschlossen haben, die Saison nach dem letzten Spieltag noch um zwei Wochen zu verlängern, bleiben den Vereinen zweieinhalb Monate, um die noch ausstehenden Spiele zu absolvieren. Während der Neusser HV, dessen für das Wochenende angesetzte Spiel wegen zu vieler Corona-Fälle im Team erneut ausfällt, inzwischen vier Partien nachholen muss, muss der TV Korschenbroich bei sechs abgesagten Partien bis Saisonende sogar noch 13 Begegnungen austragen. Für Amateure eine echte Mammutaufgabe. „Ich mache mir dabei auch ein wenig Sorgen um die Gesundheit der Spieler“, betont TVK.-Trainer Dirk Wolf, der am Samstag mit seinem Team im geplanten Heimspiel gegen den TSV Bonn rrh. endlich wieder auf die Platte will.

Die Gäste haben zumindest einen nicht von der Hand zu weisenden Vorteil. Bei vier mehr absolvierten Spielen befinden sich zumindest im Spielrhythmus. Das kann von den Hausherren sicherlich nicht behauptet werden, denn sie standen in diesem Kalenderjahr erst zweimal auf der Platte. Zudem konnte zuletzt wegen Corona auch nicht immer der komplette Kader die Trainingseinheiten bestreiten. „Wir haben zwar immer unsere Einheiten genutzt, aber zuletzt waren es sechs, sieben oder acht Spieler, die anwesend waren“, so Wolf. Mittlerweile sind alle Akteure wieder genesen, so dass Wolf lediglich auf Torhüter Felix Krüger verzichten muss, der vor zwei Wochen erfolgreich an der Hand operiert wurde.