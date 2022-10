Handball-Regionalliga : Korschenbroich freut sich auf Rückkehr in Waldsporthalle

Korschenbroich Der Spielplan der Handball-Regionalliga wollte es so, dass der TVK länger nicht zu Hause antreten durfte. Am Samstag ist es gegen die SG Langenfeld wieder soweit.

Vor fast genau einem Monat bestritt der TV Korschenbroich sein letztes Heimspiel in der Handball-Regionalliga, doch an diesem Wochenende ist es wieder soweit, wenn er in der Waldsporthalle die SG Langenfeld empfängt.

Die Gäste sind eigentlich bis dato die Überraschungsmannschaft, kämpften sie vorige Saison bis zum letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt, erwischten sie in dieser Saison einen durchaus ordentlichen Start und finden sich mit 7:7-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz wieder. Fraglos ist jedoch die Favoritenrolle des TVK, gerade das vergangene Wochenende betreffend, als er beim OSC dank einer Gala-Vorstellung mit 44:25 gewann. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr stark gespielt“, erinnert sich der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Im Angriff hatten wir eine enorm hohe Effizienz, so stelle ich mir das vor.“

Ein weiterer Sieg ist für die Hausherren allerdings auch kein Selbstläufer. „Wir können nicht sagen, den einen oder anderen Gegner im Vorbeigehen zu schlagen, dafür ist die Liga einfach zu stark“, warnt Lansen. „Momentan sieht zwar alles nach einem Zweikampf zwischen uns und Interaktiv aus, aber Mannschaften wie Essen und Gelpe habe ich zumindest noch auf der Rechnung. Wenn wir da oben bleiben wollen, dürfen wir keinen Gegner unterschätzen, was ja bereits das Spiel gegen Weiden gezeigt hat, das wir knapp mit 28:26 für uns entscheiden konnten. Und Weiden ist in den unteren Tabellenregionen zu finden.“ Langenfeld stellt eine eingespielte Mannschaft und hat eine in der Liga einmalige Eigenart. Im Normalfall bevorzugen sie in der Deckung eine defensive 6:0-Variante, doch immer dann, wenn der Gegner eine Auftakthandlung für einen Spielzug ansetzt, schalten die Langenfelder urplötzlich in ein sehr offensiv gestaltetes 3:2:1-Deckungssystem um. „Darauf müssen wir uns natürlich einstellen“, fordert Lansen. „Wir versuchen das im Training zu imitieren, was allerdings auch nicht einfach ist, wenn du so etwas noch nie gemacht hast. Fakt ist, dass wir uns alle auf das Heimspiel freuen. Natürlich werden wir auch auswärts von unseren Fans unterstützt, aber er ist schon etwas anderes, wenn 300 Personen frenetisch anfeuern.“