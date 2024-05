Dritte Liga TVK verstärkt sich mit ehemaligem Zweitliga-Handballer

Die am 9. Juni 1998 in Schwerte geborene und 1,82 Meter große sowie 86 Kilogramm schwere Fachkraft war in der Jugend bei der HSG Schwerte-Westhofen, dem TV Großwallstadt und dem TBV Lemgo aktiv. Von 2017 bis 2019 trug König das Trikot des Zweitligisten VfL Eintracht Hagen. Von 2018 bis 2020 lief er mit einem Doppelspielrecht für den TuS Volmetal auf. Anschließend schloss er sich der SG Schalksmühle-Halver an. Der 25-Jährige war Torschützenkönig in der Jugend-Bundesliga sowie in der Saison 2018/2019 aller 3. Ligen. Für den TuS Volmetal erzielte er 274 Treffer. Er wurde in Hagen als „Sportler des Jahres 2019“ ausgezeichnet.