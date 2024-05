Handball TV Korschenbroich verpflichtet Talent aus Grefrath

„Der TVK ist ein gestandener Traditionsverein in der Region mit großen Ambitionen und alle meine Informationen waren: Hier gibt es ein tolles Umfeld und mit dieser Truppe können wir etwas Tolles aufbauen. Man merkt, dass der Verein immer bereit ist, jungen Spielern eine Chance zu geben, sodass für mich schnell klar war, dass ich gerne hier spielen möchte“, sagt der 19-jährige Ghindovean, der 1,93 Meter groß ist und 108 Kilogramm wiegt. „David ist ein sehr talentierter Nachwuchsspieler, der in seinem ersten höherklassigem Seniorenjahr verständlicherweise noch etwas Zeit benötigt, um an das Leistungsniveau unserer Liga heranzukommen. In den Trainingseinheiten der letzten Wochen hat er aber er bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt“, sagt Weyerbrock.