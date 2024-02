Handball-Regionalliga TV Korschenbroich verlängert mit dem nächsten Spieler

Damit ist Franz bereits der achte Feldspieler, der über einen Vertrag für die kommende Saison verfügt. In dieser Saison absolvierte er dreizehn Spiele und erzielte dabei 23 Treffer. „Ich habe mich für ein weiteres Jahr entschieden, da ich mit dem TVK das Ziel habe, in die 3. Liga aufzusteigen und dort auch zu bleiben“, sagt der 24-Jährige. „Mit Dustin als Allroundspieler im Rückraum, der dort auf allen Positionen eingesetzt werden kann, werden wir weiterhin flexibel auf verschiedene Spielanforderungen reagieren können“, meint Klaus Weyerbrock. Nach der Karnevalspause geht es für Dustin Franz und den TV Korschenbroich am Samstag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den OSC Rheinhausen weiter.