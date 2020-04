Handball : TVK freut sich über Sponsorvertrag und übt Solidarität

Der TV Korschenbroich freut sich inmitten von Kontaktsperre und Saisonabbruch in der Handball-Regionalliga über ein positives Signal: Die Gladbacher Bank setzt ihr langjähriges Engagement als Premium-Partner und Trikotsponsor in der kommenden Spielzeit fort.

„Gerade in der aktuellen Situation, die ja auch viel von Unsicherheit geprägt ist, ist die Verlängerung durch die Gladbacher Bank eine ganz tolle Nachricht für uns,“ sagt Jan Wolf, Marketingleiter des TVK. „Für uns als regionales Finanzinstitut ist die Gestaltung und Förderung des öffentlichen und kulturellen Lebens ein fester Bestandteil unseres Leitbildes. Der TVK gehört als ranghöchster Handballverein am linken Niederrhein zweifellos dazu,“ sagt Hans-Peter Ulepic, Vorstandssprecher der Gladbacher Bank, „ich konnte mich in der aktuellen Saison das eine oder andere Mal selbst von der tollen Atmosphäre in der Waldsporthalle begeistern. Daneben hat uns nicht zuletzt die positive sportliche Entwicklung der letzten beiden Jahre und die Zielsetzung für die Zukunft dazu bewogen, den TVK auf seinem Weg weiterhin zu unterstützen.“