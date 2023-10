Handball-Regionalliga TV Korschenbroich verdienter Sieger in Gladbach

Es war eine tolle Stimmung in der Halle und die Fans peitschten ihre Lieblinge lautstark nach vorne. „Das war heute ein Handballfest, wie man es jede Woche erleben möchte", so Wolf. „Ich bin begeistert, welche Stimmung auch unsere Fans gemacht haben. Ab und an wurde es etwas hitzig, aber das gehört nun einmal auch dazu." In den Anfangsminuten wussten die Hausherren durchaus zu überraschen, weil sie im Angriff mit einem siebten Feldspieler agierten. So lag der TVK zunächst mit 0:1 und 1:2 im Hintertreffen. Die Situation änderte sich aber sehr schnell, als die Borussen eine Zeitstrafe erhielten und die Gäste in dieser kurzen Phase drei Treffer in Folge erzielten. Torhüter Felix Krüger, der der überragende Mann auf dem Parkett war, erzielte in der achten Minute dann das 6:3 und nur kurze Zeit später stellte Mönchengladbach diese taktische Variante wieder ein. Ab der 20. Minute dann eine besonders starke Phase der Korschenbroicher, als sie binnen fünf Minten von 12:10 auf 17:11 davonzogen und diesen Vorsprung bis zum Pausenpfiff verteidigten.