Handball-Regionalliga : Vereine kämpfen für Fortsetzung der Saison

Rhein-Kreis Die Handball-Regionalligisten arbeiten zusammen, um gegenüber dem Verband ihre Anliegen besser vertreten zu können. Korschenbroich und Neuss sind mit der Pause bis zum 6. Januar einverstanden.

Noch bevor die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten Ende Oktober beschloss, das ganze Land und damit auch den Amateursport bis Ende November in einen Teil-Lockdown zu schicken, hatten die Handballverbände Niederrhein (HVN) und Mittelrhein sich schon entschieden, bis Mitte des Monats zu pausieren. In der vergangenen Woche legte der HVN noch mal nach und verlängerte die Spielpause bis zum 6. Januar. Der Verband behält sich aber eine weitere Verlängerung ausdrücklich vor, sollte auch im Dezember kein Training möglich sein. Wenn die Hallen wieder offen sind, sollen aber Test- und Nachholspiele möglich sein. Also weiterhin viel Ungewissheit auch für den TV Korschenbroich und den Neusser HV, die beiden Teams aus dem Rhein-Kreis Neuss in der Regionalliga Nordrhein.