Handball : TV Korschenbroich trotz Sieg nicht restlos zufrieden

Zeigte in Remscheid eine starke Leistung: Henrik Schiffmann. Foto: Michael Jäger

KORSCHENBORICH Regionalligist TV Korschenbroich schafft im Spiel bei der HG LTG/HTV Remscheid mit 31:28 (17:13) nach nervösem Beginn den ersten Saisonsieg.

(alpa) Auch wenn Handball-Regionalligist TV Korschenbroich weiterhin auf den verletzten Nicolai Zidorn verzichten musste, gelang bei der HG LTG/HTV Remscheid mit 31:28 (17:13) der erste Saisonsieg.

Beide Mannschaften starteten überaus nervös in diese Partie. „Ich kann mir den Grund dafür nicht erklären“, wunderte sich der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Die Spieler verfügen doch mittlerweile über genügend Erfahrung und es war doch kein Spitzenspiel zweier Jugendmannschaften.“ Die Gäste produzierten jedoch weniger Fehler und gingen schnell mit 3:0 und 6:3 in Front. Immer wieder war es Henrik Schiffmann, der das Heft des Handelns in die Hand nahm.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste das Geschehen, auch weil sie sich in der Abwehr auf ihren exzellenten Torhüter Felis Krüger verlassen konnten. So setzten sie sich bis zur 42. Minute auf 25:18 ab. Binnen kürzester Zeit kassierten die Korschenbroicher dann aber zwei Zeitstrafen, was die Mannschaft aus dem Rhythmus brachte. Remscheid nahm in der Folge oft zwei Spieler in Manndeckung, und als Korschenbroich dann im Angriff 4:4 spielen musste, war es Geburtstagskind Til Klause (21), der die sich bietenden Räume nutzte und die letzten drei Tore des TVK erzielte. „Wir haben absolut verdient gewonnen“, so Lansen nach dem Schlusspfiff, „denn wir lagen die gesamte Zeit vorne. Dennoch hatten wir das Ergebnis deutlicher gestalten müssen. Im Angriff müssen wir besser treffen und das Rücklaufverhalten hat mir auch nicht gefallen. Dagegen hat mich unser Überzahlspiel überzeugt und auch die Konzepte wurden sauber durchgespielt. Erfreulich auch, dass wir dieses Mal besser aus dem Rückraum getroffen haben.“

Nächste Woche haben die Korschenbroicher spielfrei, was sich nach dem Plan in einer 15er-Gruppe ergibt. „Schade, dass es für uns so früh kommt“, sagt Lansen. „Mir wäre ein späterer Zeitpunkt lieber gewesen, damit wir erst einmal unseren Rhythmus finden können.“