Handball TV Korschenbroich stetzt beim Stab auf Kontinuität

Seit mittlerweile sechs Jahren ist Dr. Friedbert Schneider Mannschaftsarzt des TV Korschenbroich. Damit geht der Orthopäde in seine siebte Spielzeit mit den Korschenbroichern. Kay Vehlow und sein Team von Medfit in Kleinenbroich ist seit zwei Jahren für den TV Korschenbroich im Einsatz. Die Partnerschaft geht in der kommenden Spielzeit ins dritte Jahr. Auch Athletikcoach Torben Scheulen ist seit der Saison 2022/2023 beim TV Korschenbroich mit von der Partie. Der selbständige Personal Trainer geht damit in seine dritte Saison beim Drittliga-Rückkehrer. Stephan Nocke kam während der Saison 2022/2023 zum TV Korschenbroich und arbeitet als Torwarttrainer mit Felix Krüger und Mika Schoolmeesters. In der kommenden Saison wird sich sein Aufgabenfeld beim TVK allerdings noch erweitern. „Die medizinische, athletische und die individuelle Betreuung unseres Teams spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass unsere Jungs hier eine hochwertige Unterstützung erhalten. Daher bin ich froh, und auch sehr dankbar, dass wir mit unserem Mannschaftsarzt Dr. Friedbert Schneider und mit Kay Vehlow mit seinem Physio-Team von Medifit weiterhin zwei klasse Partner im medizinischen Bereich an unserer Seite haben. Mit Torben Scheulen als ausgezeichnetem Athletiktrainer und Stephan Nocke als ansonsten Bundesligatorwart-Trainer, der sich zukünftig zusätzlich bei uns in den positionsspezifischen Trainingsalltag einbinden will, sind wir auch im Bereich Fitness und Individualtraining wirklich super aufgestellt“, erklärt Klaus Weyerbrock.