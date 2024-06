Handball 3. Liga TV Korschenbroich steht vor größeren Herausforderungen in der Dritten Liga

Der neue Trainer Frank Berblinger freut sich, in diese Gruppe gekommen zu sein. „Es ist zwar folgerichtig, dass wir in der Staffel Süd-West spielen, aber ich habe auch ein wenig darauf gehofft. So komme ich ein paar Mal in heimatliche Gefilde. Zwar ist in einigen Fällen der Spielort noch etwa eine Stunde vom Freiburger Raum, in dem ich beheimatet bin, entfernt, aber das sind ja doch doch eher kleinere Distanzen, so etwa wie nach Haßloch oder Leutershausen. Bei den meisten Mannschaften wissen wir noch nicht, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Schön auch, auf einige Traditionsmannschaften zu treffen.“ Das Auftaktspiel wird am Wochenende 31. August/1. September ausgetragen, allerdings steht noch nicht fest, auf wen der TV Korschenbroich treffen wird. Bis zum Wochenende haben die Vereine Zeit, vier bevorzugte Schlüsselnummern an den Deutschen Handballbund zu ermitteln, aus denen dann der Spielplan erstellt wird. „Das ist ein nicht ganz so einfaches Verfahren, aber ich rechne damit, Ende nächster Woche den Spielplan in den Händen halten zu können“, sagt Weyerbrock. „Es wird auch interessant sein, wann die anderen Mannschaften ihre Spiele austragen werden.“ Freitags darf, so Weyerbrock, dürfe nur mit Zustimmung des Gegners gespielt werden, samstags müsse spätestens um 20 Uhr und sonntags um 18 Uhr angepfiffen werden.