Handball-Regionalliga TV Korschenbroich steht schon unter Zugzwang

Auch wenn die Hausherren bis dato nicht überzeugen konnten, gehen sie doch hoch favorisiert in diese Begegnung, denn der MTV konnte bisher nur einen Punkt auf der Habenseite verbuchen. Allerdings haben die Gäste auch überhaupt nichts zu verlieren, denn alles andere als eine Niederlage wäre bereits ein großer Erfolg. „Wie schon letzte Woche erwähnt, haben wir unsere Joker verbraucht und ich hoffe, wir starten jetzt eine Siegesserie.“ Dafür muss sich jedoch einiges ändern, denn es gibt mehrere Elemente im TVK-Spiel, die verbesserungswürdig sind. Gerade in der Abwehr gilt es, die Stärke aus der vorigen Saison wiederzufinden. Daraus resultierend lässt das Umschaltspiel einige Wünsche offen und in der Offensive muss die Trefferquote deutlich steigen. „Ein wichtiger Aspekt ist, wir müssen die Vielzahl unserer Zeitstrafen reduzieren“, fordert Coach Gilbert Lansen. „Dafür gilt es, das Stellungsspiel in der Abwehr zu verbessern und die Hände sollten nicht so häufig im Gesicht des Gegners landen. Ich habe mir das letzte Spiel noch einmal auf Video angesehen und war nicht mit allen Strafen einverstanden, aber die Hälfte war absolut berechtigt und das ist einfach immer noch zu viel.“