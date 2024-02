Handball-Regionalliga TV Korschenbroich steht mächtig unter Zugzwang

Jetzt gilt es, erneut mit einem Erfolgserlebnis zurück in die Spur zu finden. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang“, betont Wolf. Montag wurde die Partie gegen Remscheid analysiert. Mit dem Ergebnis zwar ein richtig gutes Spiel gemacht zu haben, aber leider die guten Chancen nicht genutzt zu haben. „Natürlich müssen wir unsere Trefferquote verbessern, dürfen dabei allerdings auch die Abwehr nicht vergessen, denn die ist die Grundvoraussetzung, um im Handball zu gewinnen“, sagt Wolf. In Dinslaken trifft der TVK auf eine Mannschaft, die noch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Der MTV ist individuell gut besetzt. Philipp Tuda ist nicht nur der Kopf der Mannschaft, sondern auch immerhin auf Rang sechs der Torschützenliste zu finden. Hinzu kommt noch Rückraumspieler Maximilian Reede, der der beste Torschütze für Dinslaken im Hinspiel war und dessen Kreise es einzuengen gilt. „Wir wollen eine aggressive und gute Abwehr stellen, damit wir dann über Tempo zum Erfolg kommen. Und im Angriff gilt es, so wenig Fehler wie möglich zu machen“, fordert Wolf.