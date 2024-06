Handball 3. Liga TV Korschenbroich startet mit einem Auswärtsspiel

Das Derby bei der HSG Krefeld Niederrhein wird am 5. oder 6. Oktober in der Krefelder Glockenspitzhalle ausgetragen, das Rückspiel in der Waldsporthalle ist für das Wochenende 15./16. Februar vorgesehen. Das Duell gegen den TV Aldekerk soll am 30. November oder 1. Dezember in der Vogteihalle ausgetragen werden. In der Waldsporthalle treffen sich beide Mannschaften am 12. oder 13. April 2025. Das letzte Heimspiel in der Spielzeit 2024/2025 wird der TV Korschenbroich am 26./27. April gegen Saase3Leutershausen bestreiten. Am letzten Spieltag der 3. Liga Süd-West geht es für die Mannschaft des neuen Trainers Frank Berblinger zur HG Saarlouis. Diese Begegnung wird am 3. oder 4. Mai 2025 ausgetragen werden.