Handball : TVK bietet auch Drittligist TuS Opladen Paroli

Korschenbroich Den guten Verlauf der bisherigen Vorbereitung konnten Korschenbroichs Regionalliga-Handballer auch im Test gegen Opladen unter Beweis stellen. Sie agierten bis zum Schluss auf Augenhöhe und verloren nur knapp.

„Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen und die Deckung stand, das Zusammenspiel mit dem Torhüter stimmte. Zudem sind wir gleich hohes Tempo gegangen“, berichtete Gilbert Lansen. Der TVK setzte sich gleich mit 3:0 ab. Im Laufe der Partie bauten die Gäste den Vorsprung sogar deutlich bis auf 13:7 aus. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit konnte der Drittligist bis auf 15:18 verkürzen. Auch wenn die Opladener zu Beginn des zweiten Durchgangs sogar mit 20:19 in Führung gingen, ließ sich die Mannschaft von Gilbert Lansen nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter ihr Spiel. Die Deckung stand auch weiterhin gut, dahinter knüpfte der neue Torhüter Mika Schoolmeesters nahtlos an die starke Leistung von Felix Krüger an. So konnte sich der TVK erneut eine Fünf-Tore-Führung (29:24) herausspielen. Bis zum 31:30 lag der TVK in Front. Doch in der Schlussphase konnte der Drittligist die Partie noch drehen und sich einen knappen Sieg mit zwei Toren Vorsprung sichern.