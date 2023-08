Handball-Regionalliga TV Korschenbroich spielt für guten Zweck und gewinnt deutlich

Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Allerdings unter der Maxime, sich so kurz vor Saisonbeginn keine Verletzungen zuzuziehen. Ihren Sechs-Tore-Pausenrückstand konnten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel schnell auf vier Tore reduzieren, der Abstand blieb lange bestehen. Erst in den letzten Minuten kam das Korschenbroicher Team um Trainer Gilbert Lansen, bei dem nur David Klinnert und Lukas Bark nicht zur Verfügung standen, noch zu einfachen Toren und schraubte das Resultat dementsprechend noch in die Höhe. „Vorab ein großes Kompliment an den TB Oberhausen für das gebotene Rahmenprogramm mit Cheerleading und namentlicher Vorstellung aller Spieler in der Mitte der Halle. Spielerisch können wir sicherlich nicht mit den gebotenen Leistungen gegen einen Landesligisten zufrieden sein. Es verbleibt nur noch knapp eine Woche bis zum Saisonauftakt, bei dem wir uns definitiv auf einem anderen Niveau bewegen müssen“, sagte Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK. Derweil bieten die Korschenbroicher seit einigen Tagen Tickets für den Saisonauftakt am Freitag ab 20 Uhr daheim gegen die HSG Refrath/Hand an. Die Tickets für dieses Spiel – in einer sicherlich ziemlich vollen Halle (maximal 700 Zuschauer, davon nur 450 Sitzplätze) – sind im Vorverkauf in der Korschenbroicher Buchhandlung Barbers oder per Reservierung an die E-Mail-Adresse tickets@hand-ball-herz.de bis Donnerstag erhältlich.