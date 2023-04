Handball-Regionalliga TV Korschenbroich setzt auf den Heimeffekt

Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der Handball-Regionalligisr TV Korschenbroich am Samstag den BTB Aachen in der Waldsporthalle. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams war eines der wenigen TVK-Spiele, in der die Mannschaft keine 30 Tore erzielt. In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung setzte sich der Tabellenzweite am Ende dann noch mit 29:27 durch.