Handball-Regionalliga TVK sagt mit Emotionen und einem Feuerwerk ade

Vor dem Anpfiff wurden neben einigen verdienten Funktionären die scheidenden Spieler Maximilian Tobae und Oliver Brakelmann, die beide wegen Verletzung nicht mitspielen konnten, vom Sportlichen Leiter Klaus Weyerbrock verabschiedet. Neben einem Strauß Blumen erhielten sie einen Bilderrahmen mit einer auf sie zugeschnittenen Fotokollage. Dann erfolgte der Anpfiff, und in den ersten Minuten hatten die Hausherren zunächst kleinere Schwierigkeiten, in ihr Spiel zu finden. Nach zehn Minuten nahm der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen erste Umstellungen vor und fortan lief es deutlich besser. Dabei war absolut Verlass auf beide Torhüter: Felix Krüger brachte die gegnerischen Angreifer in der ersten Hälfte schier zur Verzweiflung. Nach dem Seitenwechsel stand ihm Mika Schollmeesters keinen Deut nach. So vermochten die Gastgeber, sich mit ihrem Tempospiel bereits bis zum Pausenpfiff einen beruhigenden Vorsprung zu erarbeiten.