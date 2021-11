Handball : TV Korschenbroich gibt genau die richtige Antwort

Korschenbroich Nach der 30:34-Niederlage gegen Ratingen am Wochenende zuvor demonstriert der TVK seine Stärke und entthront den Tabellenführer HC Gelpe/Strombach.

Das war nichts für schwache Nerven. Nach einer dramatischen Schlussphase gewinnt der TV Korschenbroich das Spitzenspiel der Handball-Regionalliga gegen den Tabellenführer HC Gelpe/Strombach mit 27:25 (15:13). Damit stürzen die Gastgeber den HC vor begeisterten 350 Zuschauern nicht nur vom Thron, sondern überholen ihn auch in der Tabelle.

Von der ersten Sekunde an entwickelte sich eine hochklassige Partie mit einem enormen Tempo. Allerdings waren die Hausherren in der Anfangsphase deutlich zielstrebiger, nutzten die sich bietenden Möglichkeiten und erspielten sich bis zur zehnten Minute einen Drei-Tore-Vorsprung (6:3). Daran änderte sich bis zum Pausenpfiff kaum etwas.

Nach Wiederanpfiff waren es erneut die Gastgeber, die einen wacheren Eindruck machten. Ihr Vorsprung wuchs auf 21:16. „Aber danach haben wir fünf Minuten kein Tor mehr erzielt, obwohl genügend Chancen vorhanden waren“, ärgerte sich der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „In dieser Phase haben wir dann etwas für die Spannung der Zuschauer getan.“ So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass die Gäste Tor um Tor aufholten und Mitte der zweiten Halbzeit zum 21:21 ausgleichen konnten. Nun entwickelte sich eine Spiel, in dem es stets hin und her ging. Zunächst legte der TVK einen Zwischenspurt ein und erspielte sich erneut einen Drei-Tore-Vorsprung. Dann konterte der Liga-Primus und schaffte zwei Minuten vor dem Abpfiff den 25:25-Ausgleich. Letztlich war es Philip Schneider und Nicolai Zidorn mit ihren Treffern vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen.