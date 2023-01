Handball-Regionalliga Korschenbroich verkürzt den Abstand auf Primus Ratingen

Vor der Partie mussten die Gäste zunächst einmal eine schlechte Nachricht wegstecken, denn der erkrankte Torhüter Felix Krüger ist doch nicht so schnell genesen wie erhofft, daher stand nur noch Mika Schoolmeesters zur Verfügung, der aber auch noch angeschlagen war, sich aber in den Dienst der Mannschaft stellte. Und wie, denn er präsentierte sich in einer prächtigen Form, 16 Paraden sprechen eine deutliche Sprache.