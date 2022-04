Handball-Regionalliga : Korschenbroich leistet sich Patzer

Korschenbroich Im Titelrennen der Handball-Regionalliga verlor der TVK in heimischer Halle das Nachholspiel gegen Kellerkind Siebengebirge. Zudem verletzte sich Sascha Wistuba.

In Korschenbrooch gaben vor 350 Zuschauern zunächst die Hausherren den Ton an und erspielten sich einen 6:3-Vorsprung, Ab diesem Zeitpunkt war deutlich zu erkennen, den Korschenbroichern fehlte die geistige Frische und einige Spieler waren außerdem nicht im Vollbesitz ihrer physischen Stärke. Das ist auch nicht weiter verwunderlich angesichts der enormen Anzahl der Spiele und der personellen Probleme. In Gestalt von Dustin Franz, Maximilian Tobae und Henrik Schiffmann laborieren noch drei Akteure an ihrer Fußverletzung und sind nur bedingt einsatzfähig. Zudem kamen gleich vier Spieler erst kurz vor dem Anpfiff von der Arbeit in die Waldsporthalle. Diese Umstände nutzten die Gäste auskalt aus, drehten die Begegnung mit fünf Treffern in Folge und bauten ihren Vorsprung bis zum Pausenpfiff auf 17:12 aus. „Uns fehlte gerade in der Abwehr der Zugriff, wir waren fast immer einen Schritt zu spät“, sagte Korschenbroiches Trainer Dirk Wolf.