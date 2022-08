Handball : TVK stellt bei Saisoneröffnung neue Trikots vor

KORSCHENBROICH Im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start verloren Korschenbroichs Handballer gegen das belgische Spitzenteam Achilles Bocholt knapp mit 35:36 (20:16).

Freudige Gesichter waren bei der Saisoneröffnung des Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich an der Tagesordnung. Erstmals wurden die neuen und einheitlichen Trikots vorgestellt, mit denen vor der ersten Mannschaft bis zu den Jüngsten alle ausgestattet wurden. Auch ein Teil der 300 anwesenden Zuschauer hatten sich bereits eines dieser Trikots gesichert, um auch das „Wir-Gefühl“ mit dem Verein zu untermauern.

Der Startschuss des Tages erfolgte mit einem internen Spielchen der beiden F-Jugendmannschaften, die die neuen Leibchen voller Stolz trugen. Unter den Zuschauern des Auftaktspiels war da auch bereits das Regionalliga-Team, das ihren Auftritt im Anschluss hatte. Und dieser kann, abgesehen vielleicht vom Endergebnis, als durchaus gelungen gewertet werden. Gegen das belgische Spitzenteam Achilles Bocholt stand dann am Ende eine knappe 35:36 (20:16)-Niederlage zu Buche.

Es dauerte allerdings gut zehn Minuten, bis die Hausherren ihren Rhythmus fanden. Die Folge war ein 4:8-Rückstand nach zehn Minuten. Insbesondere in der Abwehr fabrizierten die Korschenbroicher noch einige unnötige Fehler. Ab diesem Zeitpunkt wusste sich die Defensive gemeinsam mit dem jungen Torhüter Mika Schoolmeesters zu steigern, was dann letztlich auch zu einer höheren Effizienz im Angriffsspiel beitrug.

So dauerte es lediglich bis zur 18. Minute, ehe Kreisläufer Maximilian Tobae den verdienten 9:9-Ausgleichstreffer erzielte und kurz darauf sorgte Rückraumschütze Henrik Schiffmann für die erste Führung der Gastgeber. Nun war der TVK im Flow und bot eine tolle Leistung, die mit einer 20:16-Führung zur Halbzeit belohnt wurde.

Im zweiten Spielabschnitt wechselte Trainer Gilbert Lansen munter durch, um allen Spielern genügend Spielanteile geben zu können. Außerdem wurde noch die eine oder andere Variante getestet, wodurch sich dann kleiner Fehler einschlichen. Die wurden durch die Gäste aus Belgien eiskalt bestraft, was letztlich zu der äußerst knappen Niederlage führte.

„Es war unser letztes Testspiel, was meiner Meinung nach auch ein voller Erfolg war“, sagte sich Lansen nach dem Schlusspfiff. „Die Mannschaft hat sich von ihrer besten Seite präsentiert und ich glaube, wir sind für die Saison gut gerüstet. Am Ende haben wir gegen einen starken Gegner leichte Fehler gemacht, was aber für eine Entwicklung auch wichtig ist.“