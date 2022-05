Handball-Regionalliga : Dem TVK gehen in Ratingen die Kräfte aus

Korschenbroich Mit der Auswärtsniederlage im Topspiel der Handball-Regionalliga haben sich die Korschenbroicher aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Beim 26:36 waren sie gegen Interaktiv am Ende chancenlos.

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel verliefen ebenfalls ausgeglichen, bis sich der Kräfteverschleiß bei den Gästen bemerkbar machte. Der Rückstand wuchs stetig an und Mitte der zweiten Halbzeit war beim Spielstand von 19:25 bereits eine Vorentscheidung gefallen. „Ratingen war einfach die fittere Mannschaft, was mich aber auch nicht weiter verwunderte“, so Wolf. „Während wir am Sonntag noch in Dinslaken gefordert waren, hatten sie spielfrei. Hinzu kommt noch, dass es sich bei ihnen größtenteils um Profis handelt. Außerdem konnten wir mit unserem kleinen Kader nicht so wechseln, wie es nötig gewesen wäre.“ Hinzu kommt noch, dass die Gäste sich für ihren immensen Aufwand nicht belohnten und einige gut erspielte Chancen nicht nutzen konnten. „Es ist doch auch bezeichnend, dass der Gegner in der 50. Minute noch einen Alex Oelze, der schon in der Ersten und Zweiten Liga spielte, einwechseln konnte“, so Wolf. Beim Heimspiel am Samstag gegen den OSC Rheinhausen werden einige Spieler und der Trainer verabschiedet.