Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich fährt gegen Bonn einen Arbeitssieg ein

Vor der Partie war klar, dass es personell Probleme gab. Die beiden Kreisläufer Maximilian Tobae und Maximilian Eugler gingen angeschlagen in die Begegnung und mussten in schöner Regelmäßigkeit wechseln, um bei Kräften zu bleiben. Außerdem fehlte der etatmäßige Rechtsaußen Marcus Neven. Für ihn sprang Oliver Brakelmann ein, der eigentlich auf der halbrechten Rückraumposition beheimatet ist. Trotz der Widrigkeiten erwischten die Hausherren einen richtig guten Start. Die Abwehr hatte den erforderlichen Zugriff auf die Gegenspieler und im Angriff wurde mit höchster Konzentration agiert. So ging es dann von 3:0 über 7:3 bis zum 9:5. In der Folgezeit lief es allerdings in der Defensive nicht mehr so gut. „Es fehlten immer wieder Kleinigkeiten", ärgerte sich Lansen. So holten die Gäste Tor um Tor auf und glichen bis zur Halbzeit aus.