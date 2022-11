Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich sorgt für Begeisterung

Korschenbroichs Kreisläufer Maxi Tobae erzielte beim Heimsieg gegen den Bergischer HC II zwei Tore. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Die Regionalliga-Handballer des TVK ließen der Reserve des Bergischen HC in heimischer Halle keine Chance. Die Torhüter ragten aus einer starken Teamleistung noch mal heraus.

Vor 450 begeisterten Zuschauern in der Waldsporthalle lieferte der TV Korschenbroich in der Handball-Regionalliga abermals eine tolle Vorstellung ab und bezwang die Zweitvertretung des Bergischen HC am Ende deutlich mit 31:18 (17:12).

Anfangs hatte der TVK noch leichte Anlaufschwierigkeiten und lag zunächst noch mit 4:5 im Hintertreffen. Insbesondere die Distanzwürfe der Solinger fanden ihr Ziel. „Klar hatten wir keinen guten Start, aber wir wollten auch nicht so weit auf die Rückraumspieler des BHC hinaustreten, um unsere Abwehr nicht zu entblößen“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. Als dem TVK dann jedoch drei Tore in Folge gelangen, übernahm er das Heft des Handelns und gab dieses bis zur Schlusssirene auch nicht mehr aus den Händen. Zwar gab es in den ersten 30 Minuten dann noch einmal eine kleine Schwächephase der Gastgeber, dennoch bauten sie ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf fünf Tore aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte dann eine Schrecksekunde für die Korschenbroicher. Solings Linksaußen Sören Berger traf den bis dahin überragend agieren Torhüter Felix Krüger unbedrängt mit voller Wucht ins Gesicht, was dann auch eine Zeitstrafe nach sich zog. Allerdings konnte Krüger nicht mehr weiterspielen. So gab Mika Schoolmeesters nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Debüt und das hatte es in sich. Es war überragend, was der talentierte Niederländer an Paraden zeigte.

„Die Leistungen unserer Torhüter waren heute einfach überragend, gerade Mika hat in den letzten 20 Minuten nur noch drei Gegentreffer zugelassen“. meinte Lansen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ beim TVK ein wenig die Konzentration nach, was Lansen in einer Auszeit auch lautstark anmerkte. „Letztlich war es Meckern auf Niveau, aber ich wollte die Mannschaft noch einmal wachrütteln“, so Trainer Gilbert Lansen, der freilich einen schönen Abend erlebte. „Wir haben heute für alles gute Lösungen gefunden, in der Abwehr sehr kompakt gestanden, auch wenn Solingen häufig den siebten Feldspieler brachte und auch im Angriff hervorragend kombiniert. Auch unser Tempospiel funktionierte richtig gut. Alles zusammen gesehen, muss man schon anerkennen, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt.“