Handball-Regionalliga TV Korschenbroich überrollt Rheinhausen

Fakt ist aber auch, der TVK schaltete in der zweiten Halbzeit doch den einen oder anderen Gang hinunter und hielt das Tempo nicht mehr so hoch wie in den ersten 30 Minuten. Das war allerdings auch ausreichend, um den Gegner weiter auf Distanz zu halten. „In der Pause hatten wir vorgenommen, weiterhin so viel Drück auf Rheinhausen einzuüben, was uns allerdings nicht mehr so gut gelungen ist. Letzten Endes haben heute alle einen richtig guten Job gemacht und es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass die Konzentration bei einer so hohen Führung nachlässt. Jetzt gilt es, die gute Leistung aus der ersten Halbzeit für das Spiel nächste Woche in Langenfeld zu konservieren.“