Handball-Regionalliga TV Korschenbroich gelingt ein Arbeitssieg gegen Essen II

In der verbleibenden Zeit holten die Gastgeber noch einmal alles aus sich heraus, agierten vorne wie hinten überaus konzentriert und erzielten fünf Tore in Folge zum 34:29-Endstand. „Der Sieg ist etwas zu hoch ausgefallen, aber man darf hier nicht nur sehen, dass es sich bei den Essenern um eine zweite Mannschaft handelt. Der Großteil trainiert in der Ersten mit und ist auch bereits mit Profiverträgen ausgestattet. Am Ende haben dann unsere Führungsspieler wie Henrik Schiffmann und Mats Wolf Verantwortung übernommen. Solche Spieler fehlen dem TuSEM noch, aber in ein oder zwei Jahren wird diese Mannschaft ganz oben mitspielen.“