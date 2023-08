Handball-Regionalliga TV Korschenbroich macht’s zum Saisonstart spannend

Zumindest kämpferisch konnte er seinen Mannen in dieser Phase nichts vorwerfen, warfen sie diesbezüglich doch alles in die Waagschale, was allerdings noch nicht fruchtete. Ein 9:14-Rückstand war der Beleg. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff lag die HSG noch mit 16:13 in Front, ehe Rückkehrer Dustin Franz aufdrehte und mit drei Treffern in Folge bis zum Seitenwechsel noch ausgleichen konnte. „In der Pause haben wir dann deutlich angesprochen, was zu ändern ist und auch, dass wir uns steigern müssen“, so Lansen. Es dauerte auch nicht lange, bis Kreisläufer Maximilian Eugler den ersten Führungstreffer der Gastgeber zum 18:17 erzielte. Fortan lief es dann auch in der Deckung deutlich besser. Lohn dafür war häufiger ein Zwei-Tore-Vorsprung, allerdings versäumte es der TVK immer wieder, diesen noch weiter auszubauen, so dass es bis in die Schlussphase spannend blieb. Acht Minuten vor dem Abpfiff bekam Mats Wolf einen Schlag ins Gesicht, was ihn dermaßen ärgerte, dass er sofort aufstand und seinen Gegenspieler leicht zur Seite schubste, was die Schiedsrichter mit einer Roten Karte für den Mittelmann ahndeten.