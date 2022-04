Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich klarer Favorit gegen Siebengebirge

Korschenbroich Der TVK bestreitet am Mittwoch sein nächstes Nachholspiel. In heimischer Halle geht es gegen das Schlusslicht, das im Kampf gegen den Abstieg unbedingt Punkte benötigt.

Für die Regionalliga-Handballer des TV Korschenbroich steht am Mittwochabend schon das nächste Nachholspiel an. Die Partie gegen das Schlusslicht HSG Siebengebirge hatte in der Waldsporthalle eigentlich schon am 29. Januar ausgetragen werden sollen und wäre der Auftakt der Rückrunde gewesen, musste wegen Corona-Infektionen jedoch verlegt werden.

Alleine das Tabellenbild betrachtend, sind die Gastgeber deutlich favorisiert. Das zeigen schon die bis dato in diesem Kalenderjahr eingefahrenen Punkte. Der TVK hat in sieben Begegnungen zwölf geholt, die HSG in acht Begegnungen lediglich fünf. „Eine Favoritenrolle ist bestimmt nicht von der Hand zu weisen", weiß auch der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Allerdings ist bei dieser Vielzahl an Spielen fast alles möglich. Siebengebirge möchte Punkte für den Klassenerhalt sammeln, und wir wollen weiter ganz oben mitmischen." Allerdings ist es noch völlig unklar, wer überhaupt und wie lange bei den Gastgebern eingesetzt werden kann. Das Trio Dustin Franz, Maximilian Tobae und Henrik Schiffmann laboriert jeweils an einer Fußverletzung und wer bis zum Spiel schon wie weit ist, wird sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff herausstellen. Auf jeden fehlen wird Haupttorschütze und Mannschaftskapitän David Biskamp, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat.