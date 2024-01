Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich kann den Primus stürzen

Die Gäste können auf eine gute Abwehr mit zwei starken Torhütern bauen. Der jedoch alles überragende Akteur ist Felix Handschke, der das Handball-Einmaleins beim Neusser HV und später beim TSV Bayer Dornagen lernte, bei den Senioren dann große Erfolge TuSEM Essen und auch beim NHV feierte. „Felix ist ein unfassbar cleverer Spieler“, sagt Wolf über Handschke. „Das Hinspiel hat er fast im Alleingang in den letzten beiden Minuten entschieden.“ Allerdings sind die Remscheider auch verwundbar, das Zauberwort heißt Tempo. „Wir haben mit Sicherheit eine Chance, aber dann dürfen wir in der ersten und zweiten Welle nicht so viele Fehler machen, wie gegen Dormagen. Insgesamt rechne ich mit einem engen Spiel und glaube auch, dass die Fans auf ihre Kosten kommen werden.“ Personell sieht es ganz gut aus, einzig Torhüter Felix Krüger wird noch nicht zur Verfügung stehen, dafür ist Max Jäger wieder mit von der Partie und eventuell sogar eine Option für die Startformation. „Bei den Torhütern mache ich es häufig davon abhängig, wie gut sie in der Woche trainiert haben, entscheide aber auch mal aus dem Bauch heraus.“