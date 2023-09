Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich ist auf Wiedergutmachung aus

Der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen kündigte nach der 27:29-Niederlage in Dormagen eine Analyse an. Die Fehlerkorrektur begann diese Woche bei den Trainingseinheiten. Zunächst war am Montag regeneratives Training angesagt und bei den anderen beiden Einheiten standen zunächst das Abwehr- und anschließend das Angriffsverhalten im Vordergrund. Dabei hat die Fehlerminimierung absoluten Vorrang. In Dormagen zählten die Verantwortlichen immerhin zwölf technische Fehler und sechs Fehlpässe, hinzu kommt noch eine eher unterdurchschnittliche Wurfquote. „Wir hatten ein sehr schlechtes Spiel, das müssen wir uns auch ankreiden lassen. In Remscheid erwarte ich von der ersten Sekunde deutlich mehr Emotionen. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass wir nichts erreichen, wenn wir nur mit halber Kraft an die aufgaben herangehen.“