Handball-Regionalliga : TVK in heißer Phase der Vorbereitung

Korschenbroich Die Korschenbroicher Regionalliga-Handballer konnten noch mal kurz durchatmen, ehe Trainer Dirk Wolf die Zügel mit Blick auf den Saisonstart im September wieder anzog. Er hätte am liebsten noch einen neuen Rechtsaußen.

Aktive Pause nennt es sich in der Trainingslehre, wenn zum Beispiel in einer Vorbereitungsphase die Intensität stark reduziert wird, ohne jedoch komplett die Füße hochzulegen. Eine solche Phase haben die Regionalliga-Handballer des TV Korschenbroich nach dem intensiven ersten Teil ihrer Vorbereitung gerade hinter sich, seit dieser Woche hat Coach Dirk Wolf das Training wieder angezogen. Bis zum Saisonstart am 18. September mit der Partie bei der HSG Siebengebirge steht jetzt der spielerische Feinschliff im Fokus.

„Wir sind mit dem Verlauf der ersten Vorbereitungswochen im Grunde zufrieden. Von der Fitness her, sind die Jungs auf einem guten Level. Sie haben in den langen Monaten ohne Training eine wirklich gute Disziplin an den Tag gelegt, so dass auch die Athletikeinheiten auf einem hohen Niveau stattfinden konnten“ sagt Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK. In den Monaten, in denen die Mannschaft nicht zusammen trainieren konnte, hat sie sich individuell fit gehalten. Sie hatte bestimmte Programme zu absolvieren, die von Athletiktrainer Sascha Wistuba erstellt wurden, der auch zusätzliche Einheiten noch online durchführte. „Die Spieler haben an ihren Defiziten gearbeitet und sich in vielen Belangen auch verbessert“, sagt Dirk Wolf. Vor gut neun Wochen begann das gemeinsame Training zunächst auf dem Sportplatz, seit sechs Wochen kann auch wieder in der Halle geübt werden. Bei den bisherigen Testspielen ging es häufig gegen Drittligisten, wie auch nächste Woche bei der offiziellen Saisoneröffnung daheim gegen Longericher SC.