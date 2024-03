Handball-Regionalliga TV Korschenbroich hat im Saisonendspurt gute Karten

Alles in allem sieht es für den TVK gar nicht so schlecht aus. Samstag steht aber zunächst die Fahrt zum HC Gelpe/Strombach an. Das Hinspiel war ein wahres Offensivfeuerwerk, denn die beiden Mannschaften trennten sich 35:35. „Meines Erachtens war es für die Fans ein sehr attraktives Spiel“, so TVK-Trainer Dirk Wolf. Dabei agierte der HC häufig mit einem siebten Feldspieler, womit Korschenbroich anfangs erhebliche Probleme hatte. Gelpe kann zudem auf starke Individualisten zurückgreifen, einige Spieler sind in der Jugendakademie des VfL Gummersbach ausgebildet worden. Besonderes Augenmerk gilt es auf Julian Meyer zu legen, denn der halbrechte Rückraumspieler belegt den zweiten Platz in der Torschützenliste. „Wir müssen leidenschaftlich verteidigen und dabei eine gute Beinarbeit an den Tag legen“, fordert Wolf. „Dann haben wir die Möglichkeit, in das schnelle Umschaltspiel zu kommen und mit der ersten und zweiten Welle einfache Tore zu erzielen.“ Personell plagen die Gäste keinerlei Sorgen, denn auch Torhüter Mika Schoolmeesters konnte in dieser Woche uneingeschränkt trainieren und ist wieder mit von der Partie.