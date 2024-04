Handball-Regionalliga TV Korschenbroich hat den Aufstieg fest im Visier

Drei, zwei, eins - meins! Diesen gängigen Werbeslogan würde der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich sicherlich sehr gerne auf seine Situation anwenden. Drei Spieltage hat der Liga-Primus, der weiterhin einen Punkt mehr als sein hartnäckigster Verfolger Bayer Dormagen II aufweist, noch zu absolvieren. Sollte der Konkurrent nicht mehr patzen, ist die Rechnung sehr simpel, denn dann benötigt der TVK noch drei Erfolgserlebnisse, um den angepeilten Aufstieg in die Dritte Liga feiern zu können. Zwei von drei Partien werden noch in der heimischen Waldsporthalle ausgetragen, was wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Nachteil ist. Das erste davon steht am Samstag gegen die Zweitvertretung des Erstligisten Bergischer HC an.