Handball : TVK gewinnt den Niederrheinpokal

Philip Schneider hatte mit seinen elf Treffern wesentlichen Anteil am Korschenbroicjher Sieg im Finale des Niederrhein-Pokals. Foto: TVK Foto: TVK

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich schlägt Angermund im Finale mit 32:27.

Der TV Korschenbroich darf auf einen Auftritt beim Final-Four-Turnier am 6./7. April 2019 in der Hamburger Barclaycard-Arena hoffen. Während sich die Bundesligisten THW Kiel, SC Magdeburg, Füchse Berlin und TSV Hannover-Burgdorf bereits für die Endrunde im DHB-Pokal qualifiziert haben, stehen dem Nordrhein-Regionalligisten noch einige Hürden auf dem Weg in die Hansestadt bevor.

Als erstes das Achtelfinale im Deutschen Amateurpokal, das am 26. Januar auf dem Programm steht. „Den Gegner erfahren wir nach den Weihnachtstagen,“ sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock. Es wird einer der anderen Pokalsieger aus den insgesamt 22 Landesverbänden des DHB sein, die in dem vor vier Jahren neugeschaffenen Wettbewerb die beiden Finalisten ermitteln, die sich vor meist schon großer Kulisse zwei Stunden vor dem Endspiel des DHB-Pokals in Hamburg gegenüber stehen. Bisher siegten dort DHK Flensborg (2015), SG Langenfeld (2016) und der TuS Spenge (2017 und 2018).



„Wir freuen uns auf die Teilnahme,“ sagt Klaus Weyerbrock, auch wenn dafür das für den 26. Januar angesetzte erste Meisterschaftsspiel nach der WM-Pause bei der SG Ratingen verlegt werden muss. Den Grundstein dazu legten die Korschenbroicher mit einem 32:27-Erfolg (Halbzeit 19:15) im Finale des Niederrheinpokals am späten Donnerstagabend über den TV Angermund.