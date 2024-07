Handball 3. Liga TVK freut sich auf den Kracher in der Yayla Arena

In der Waldsporthalle dürfen sich die TVK-Fans schon in der Hinrunde auf das Duell mit der HSG Krefeld freuen. Die Partie ist für den 5. Oktober, 19.30 Uhr, angesetzt. Das Derby gegen Aldekerk ist aktuell die einzige Heimpartie, die an einem Freitag ausgespielt wird – der TVK empfängt die Grün-Weißen aus Kerken am 11. April 2025. Die weiteren NRW-Duelle: Am 21. September reist der TuS Opladen an, die Bergischen Panther kommen am 26. Oktober in die Waldsporthalle und der Longericher SC besucht Korschenbroich am 25. Januar.