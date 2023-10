Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich ist Favorit, aber auch vorsichtig

„Allein ein Blick auf die Statistik sagt aus, dass wir keinerlei Probleme bekommen werden“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Das erscheint zunächst richtig gut, doch so einfach ist es nicht, denn die Liga ist sehr ausgeglichen, da wird es ganz bestimmt noch zu der einen oder anderen Überraschung kommen.“ Fakt ist aber auch, die Gäste haben nach der vergangenen Saison drei Leistungsträger verloren, was aber nicht bedeutet, dass keine Qualität mehr in der Mannschaft vorhanden ist. Insbesondere auf der halbrechten Rückraumseite haben sie in Julian Mayer einen extrem starken Spieler, dessen Wirkungskreise es einzuengen gilt. „Zuletzt haben wir meines Erachtens jeweils in der zweiten Halbzeit zu viele Gegentore aus der zweiten Welle heraus kassiert“, moniert Wolf. „Im Rücklaufverhalten fehlte in manchen Situationen die Zuordnung. Daran haben wir diese Woche im Training gearbeitet. Für unser Angriffsspiel haben wir versucht, die Abläufe zu optimieren. Insgesamt sind es hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen.“ Personell plagen den Korschenbroicher keine großen Sorgen. Kreisläufer Maximilian Eugler ist wieder mit von der Partie. Da Mittelmann Til Klause wegen einer Mandelentzündung pausiert, muss kein weiterer Spieler auf der Tribüne der Korschenbroicher Waldsporthalle Platz nehmen.